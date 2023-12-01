Киркоров прокомментировал появление кольца на безымянном пальце

Российский певец Филипп Киркоров ответил на вопрос журналистов о появлении кольца на безымянном пальце. Об этом сообщает «Пятый канал».

Киркоров прокомментировал появление кольца на безымянном пальце
© РИА Новости

На вопрос о том, является ли украшение обручальным кольцом, Киркоров ушёл от прямого ответа.

«По мне, это красивое украшение. Хоть что-то оставьте в моем личном пространстве. Без намеков. У нас все так. Как не хожу налево, также у меня без намеков, только прямо», — заявил он.

При этом кольцо на безымянном пальце Киркорова заметили ещё несколько дней назад, когда певец посетил премию «Золотой граммофон». Тогда на подобный вопрос журналистов он дал положительный ответ.

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