Киркоров прокомментировал появление кольца на безымянном пальце
Российский певец Филипп Киркоров ответил на вопрос журналистов о появлении кольца на безымянном пальце. Об этом сообщает «Пятый канал».
На вопрос о том, является ли украшение обручальным кольцом, Киркоров ушёл от прямого ответа.
«По мне, это красивое украшение. Хоть что-то оставьте в моем личном пространстве. Без намеков. У нас все так. Как не хожу налево, также у меня без намеков, только прямо», — заявил он.
При этом кольцо на безымянном пальце Киркорова заметили ещё несколько дней назад, когда певец посетил премию «Золотой граммофон». Тогда на подобный вопрос журналистов он дал положительный ответ.
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