Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике
Певица Анжелика Варум исполнила песню на презентации бренда 1811 Eighteen One One. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе бренда.
Под конец мероприятия состоялось выступление Анжелики Варум в сопровождении шоу-балета. Певица впервые за долгое время вышла на сцену исполнила песню. Для вечера она предпочла кожаные брюки и белую рубашку с глубоким декольте. Ей также сделали укладку с объемом у корней и вечерний макияж.
Гостями вечера также стали Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Зара, Глюкоза, Маша Федорова, Александр Рогов, Ксения Соловьева, Алексей Жидковский, Александр Арутюнов, Мадонна Мур, Дарья Клюкина и другие. Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Возлюбленные расписались летом 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции. Для Агутина это третий брак. Первый раз он женился в 20 лет, но быстро развелся. От второй жены у него есть дочь Полина. В браке Агутина и Варум родилась дочь Елизавета.
Леонид Агутин не раз признавался, что был на грани развода с Анжеликой Варум. В 2011 году артист изменил своей супруге, однако та простила его.
В мае Леонид Агутин рассказал, почему супруга Анжелика Варум редко выходит в свет.