Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике

Певица Анжелика Варум исполнила песню на презентации бренда 1811 Eighteen One One. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе бренда.

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Под конец мероприятия состоялось выступление Анжелики Варум в сопровождении шоу-балета. Певица впервые за долгое время вышла на сцену исполнила песню. Для вечера она предпочла кожаные брюки и белую рубашку с глубоким декольте. Ей также сделали укладку с объемом у корней и вечерний макияж.

Леонид Агутин не раз признавался, что был на грани развода с Анжеликой Варум. В 2011 году артист изменил своей супруге, однако та простила его.