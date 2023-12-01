Популярный в России стендап-комик рассказал о работе в такси

Популярный в России стендап-комик Расул Чабдаров рассказал, что работал таксистом в Москве. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Два стола», доступном на YouTube.

© Lenta.ru

Комик объяснил, что до того, как устроиться таксистом в Москве, он занимался этим в Нальчике и Владикавказе. По его словам, в столице заниматься такой работой намного сложнее.

Чабдаров добавил, что перед тем, как получить должность, он прошел необычное собеседование. Сначала комику предложили пройти тест на знание русского языка, а после — на знание московских дорог.

«Я вообще нигде даже близко не попал. Русский язык я прошел, а это вообще не прошел», — поделился он.

Чабдаров уточнил, что в результате его взяли на работу.

Юморист отметил, что сначала боялся ездить по городу и хотел уволиться. Но позже, по его словам, коллега посоветовал ему поработать таксистом еще неделю.

«И я как-то втянулся», — заключил Чабдаров.