Юлия Пересильд тайно вышла замуж

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник тайно сыграли свадьбу. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил Telegram-канал «Героиня Татлера».

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— Тут с мест сообщают, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились, — говорится в публикации.

Пересильд старше своего избранника на четыре года. Однако эта разница в возрасте совсем не мешает влюбленным строить теплые и гармоничные отношения. В своих интервью знаменитость говорила о том, что Тройнику удалось легко найти общий язык с ее дочерьми от режиссера Алексея Учителя — Анной и Марией. Этот брак для артистов стал первым.

Впервые коллеги по цеху появились в качестве пары на премии OK! Awards «Больше, чем звезды» осенью прошлого года. Совместные фотографии знаменитости опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

В свою очередь Тройник оставил под публикацией комментарий, где признается Пересильд в любви. Актриса же назвала избранника своей «поддержкой, опорой и любовью».