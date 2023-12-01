Назван ТОП-3 самых дорогих артистов на новогодние корпоративы
Российские представители шоу-бизнеса Филипп Киркоров, Сергей Шнуров и Григорий Лепс вошли в тройку самых дорогих артистов на Новый Год, по оценке директора по интегрированным маркетинговым коммуникациям FREEMOTION GROUP Дарьи Исаковой.
«Самый дорогой артист этого года - Киркоров. Еще Шнур, он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат. Из самых дорогих артистов Лепс еще, безусловно. Люди, которые собирают стадионы, очень дорогие для корпоративов», - сообщила эксперт НСН.
Ранее новости сообщали, что эта троица вошла в десятку музыкантов, которые вызывают наибольшее доверие у россиян.