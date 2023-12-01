Анатолий Белый ответил на вопрос о возвращении в Россию

Анатолий Белый покинул страну, но продолжил напоминать о себе едкими комментариями о России и людях, проживающих в государстве. Сам он позволял себе говорить многое, совершенно не думая о чувствах бывших поклонников, коллег и друзей, но, к всеобщему удивлению, обиделся, когда ему начали отвечать взаимностью и отвернулись от него.

В новом интервью Белый рассказал, хочет ли возвращаться на родину. Его отрицательный ответ был обоснован тем, что публика… видите ли… больше не питает к нему уважения. Однако, связь с тем, что он и сам, мягко сказать, безразличен к своей аудитории, он, кажется, не заметил. Теперь в душе у Белого серьезная обида. Артист представлял, как вернется в РФ, но ему становилось больно от понимания, что все будут смотреть на него с осуждением, презрением, с негативом.