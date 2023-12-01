Анатолий Белый ответил на вопрос о возвращении в Россию

«Плюют мне вдогонку!» — Белый разозлен на россиян за ответную реакцию после его оскорблений
Анатолий Белый покинул страну, но продолжил напоминать о себе едкими комментариями о России и людях, проживающих в государстве. Сам он позволял себе говорить многое, совершенно не думая о чувствах бывших поклонников, коллег и друзей, но, к всеобщему удивлению, обиделся, когда ему начали отвечать взаимностью и отвернулись от него.
В новом интервью Белый рассказал, хочет ли возвращаться на родину. Его отрицательный ответ был обоснован тем, что публика… видите ли… больше не питает к нему уважения. Однако, связь с тем, что он и сам, мягко сказать, безразличен к своей аудитории, он, кажется, не заметил. Теперь в душе у Белого серьезная обида. Артист представлял, как вернется в РФ, но ему становилось больно от понимания, что все будут смотреть на него с осуждением, презрением, с негативом.
«Я не смогу вернуться к людям, которые сейчас плюют мне вдогонку, говорят, что им стало хорошо и свободно без меня. Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью», — прокомментировал он события в своей жизни.
«По себе людей не судят. Желчь — это про вас, Анатолий. У нас в стране люди по-другому друг к другу относятся», — ответила ему одна россиянка в сети.