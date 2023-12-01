Иван Охлобыстин признался, что ему печально за Андрея Макаревича*

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с aif.ru, что ему «чрезвычайно печально» за эмигрировавшего из России Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).

«Мы же им верили, мы же их песни пели. Вот возьмем Макаревича… Я сам у пионерского костра пел: «Вот новый поворот…» Это очень болезненно. И человек-то он неплохой… Ну уехал и уехал», — заявил артист.

Охлобыстин добавил, что осознал свое различие в политических взглядах с лидером группы «Машина времени» давно — еще когда Макаревич выступал против возвращения Крыма в Россию в 2014 году.

Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября рок-музыкант избавился от последней недвижимости в России, переписав свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве. В апреле 2023 годв артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича», при этом музыкальное заведение продолжает работать. В сентябре певец закрыл ИП в России.