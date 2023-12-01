Киркоров озвучил сумму, за которую мог бы повторить номер Элвиса Пресли

Король российской эстрады Филипп Киркоров в комментарии порталу «Страсти» признался, что мог бы выступить для собаки за 10 корпоративных гонораров. Так, он отреагировал на слова певца Николая Баскова, которому однажды довелось давать представление для пса.

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До такой степени я еще не дожил. Смотря сколько бы заплатили. Если бы заплатили, как за 10 корпоративов, я бы выступил, может быть, и для йоркширского терьера, — сказал Киркоров.

Ранее Басков за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» рассказал, что несколько лет назад ему пришлось выступать на корпоративе в честь дня рождения собаки. По его словам, ему не сообщили, для кого будет предназначено пение. Как отметил Басков, ему сказали, что день рождения празднует некий Джорджик. Спев песню, артист пожелал виновнику торжества здоровья, счастья, позитива и всего самого наилучшего.