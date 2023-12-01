«Выходы только мешают»: Успенская рассказала о причине своей затворнической жизни
Легенда отечественного шансона Любовь Успенская ранее часто появлялась на светских мероприятиях. Однако последнее время заметить артистку под светом софитов довольно проблематично. Недавно знаменитость призналась, почему стала вести затворнический образ жизни.
Успенская рассказала журналистам, что в последнее время всерьез сконцентрировалась на развитии своей дочери Татьяны. Сейчас она больше внимания уделяет написанию музыки именно для нее.
— Я очень редко выхожу, стараюсь побольше находиться с моим коллективом, музыкантами, работать над альбомом для моей дочери, заниматься моей маленькой протеже — моделью Николь. Все эти выходы только мешают, — рассказала звезда за кулисами премии «Золотой граммофон».
Любовь Успенская отметила, что сейчас в качестве исключения посещает только дни рождения и концерты, от участия в которых нет возможности отказаться, передает StarHit.
Недавно легенда отечественного шансона Любовь Успенская прокомментировала творчество музыканта Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. По словам певицы, он только начал свой творческий путь. Поэтому артисту следует приложить массу усилий, чтобы задержаться на пьедестале большой сцены.