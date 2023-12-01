Успенская рассказала о причине своей затворнической жизни

Легенда отечественного шансона Любовь Успенская ранее часто появлялась на светских мероприятиях. Однако последнее время заметить артистку под светом софитов довольно проблематично. Недавно знаменитость призналась, почему стала вести затворнический образ жизни.

© скрин видео

Успенская рассказала журналистам, что в последнее время всерьез сконцентрировалась на развитии своей дочери Татьяны. Сейчас она больше внимания уделяет написанию музыки именно для нее.

— Я очень редко выхожу, стараюсь побольше находиться с моим коллективом, музыкантами, работать над альбомом для моей дочери, заниматься моей маленькой протеже — моделью Николь. Все эти выходы только мешают, — рассказала звезда за кулисами премии «Золотой граммофон».

Любовь Успенская отметила, что сейчас в качестве исключения посещает только дни рождения и концерты, от участия в которых нет возможности отказаться, передает StarHit.