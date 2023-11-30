Макаревич запретил россиянам скачивать свой альбом
Почти два года назад Андрей Макаревич* уехал на ПМЖ в Израиль. В Россию возвращаться не намерен. Даже закрыл весь свой бизнес. На чужбине зарабатывает творчеством, а недавно выпустил новый альбом.
Но слушать его можно не всем. Песни для скачивания доступны всем, кто не поддерживает СВО.
«Я так захотел. Мне не очень хочется звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию. Те, кто не поддерживает, найдут способ послушать», - заявил Макаревич в одном из последних интервью.
*признан иностранным агентом на территории РФ