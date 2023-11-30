Собчак отреагировала на запрет ЛГБТ*

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала решение Верховного суда по ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По ее мнению, запрет движения безумен и жесток, он приведет к росту числа желающих покинуть Россию. Она добавила, что запрет абортов не поможет повысить рождаемость, потому что рожать хочется в свободной стране.

Это самый репрессивной и жестокий закон за последние годы. Даже иноагентство по сравнению с этим — просто добрая отеческая рекомендация. Безумие. Делаешь каминг-аут — на рудники. Живешь с партнером своего пола — на рудники. Слушаешь группу «Тату» — на рудники, — написала Собчак.

О том, что ВС РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России стало известно ранее. Судья Олег Нефёдов пояснил, что решение вступает в силу немедленно. Заседание суда длилось четыре часа. Журналистам и слушателям разрешили зайти в зал только на оглашение решения.

В Кремле комментировать судебный процесс о запрете ЛГБТ в России отказались. Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не следят за ситуацией. Президент РФ Владимир Путин две недели назад назвал представителей ЛГБТ частью общества и призвал стремиться к равноправию.