Умер актёр и певец Ярослав Микульский
Польский музыкант и певец, звезда сериала «Бар VIP» Ярослав Микульский скончался в возрасте 52 лет.
Как пишет Gazeta.pl, он умер после продолжительной болезни.
Микульский получил популярность, когда принял участие в реалити-шоу «VIP Bar».
В 2005 году он ненадолго присоединился к популярной рок-группе Chłopców z Placu Broni, которую называли «польскими Битлз».
Ранее стало известно, что актриса из картин «Бумбараш» и «Уходя — уходи» Наталия Дмитриева умерла в 78 лет.