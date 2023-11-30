Умер актёр и певец Ярослав Микульский

Польский музыкант и певец, звезда сериала «Бар VIP» Ярослав Микульский скончался в возрасте 52 лет.

Как пишет Gazeta.pl, он умер после продолжительной болезни.

Микульский получил популярность, когда принял участие в реалити-шоу «VIP Bar».

В 2005 году он ненадолго присоединился к популярной рок-группе Chłopców z Placu Broni, которую называли «польскими Битлз».