Несмотря на громкие публичные заявления и критику российских властей, представители украинского шоу-бизнеса продолжают дружить с русскими, порой забывая о своем отношении к спецоперации. Как сообщает «Царьград», подобное поведение вызывает закономерное недоумение у украинцев и критику.

В частности, рэпер Алексей Потапенко, более известный по псевдониму Потап, в последние годы выпускает патриотические песни на украинском языке. При этом соотечественники считают, что за границей Потапенко продолжает контактировать с «сомнительными личностями» и недавно отдыхал на яхте с неким богатым россиянином. Об этой ситуации ранее высказывалась его коллега по сцене Анастасия Приходько.

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«Давайте и впредь ему верьте, когда он начинает петь украинские песни, потому что здесь ему вломят по самое не хочу, а когда не в Украине, то можно под свечу похлопать в ладошки с Россией», — комментировала она ситуацию.

В Сети граждане Украины также задавались вопросом, как именно Потап смог пересечь границу во время военного положения.

Подлил масла в огонь и продюсер Юрий Бардаш. Он поддержал спецоперацию и вскоре после ее начала переехал в Москву, поскольку оставаться на Украине ему было небезопасно. После этого он стал открыто рассказывать об изнанке украинского шоу-бизнеса.

Так, в недавнем интервью Mash Room он раскритиковал Ивана Дорна, который уехал из России в Париж и записал песню, которой, по мнению Бардаша, подлил масла в огонь. Продюсер написал ему и напомнил, что русские люди — это его люди, поскольку он родился в России.

Журналисты в ходе интервью также напомнили, что недавно в Европе прошла «русско-украинская свадьба», на которую приехали представители и российского, и украинского шоу-бизнеса. И они без проблем существовали вместе. Гостей якобы попросили просто не снимать мероприятие и не писать о нем в соцсетях.