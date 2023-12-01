Киркоров рассказал, как обычно встречает Новый год

Певец Филипп Киркоров посетил премьерный показ фильма «Елки-10», где рассказал журналистам, что планирует встретить Новый год в компании близких друзей. По его словам, в праздник он по традиции смотрит фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Голубой огонек», передает корреспондент NEWS.ru.

© Сергей Петров/NEWS.ru

Оливье, «Ирония судьбы», «Голубой огонек»... И близкие друзья рядом, — сказал Киркоров, отвечая на вопрос о своих традициях в Новый год.

Премьеру «Елок-10» певец посетил вместе со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, который заявил, что они с Киркоровым будут встречать 2024 год вместе.

Рассказывая о съемках фильма, проходивших в доме Киркорова еще летом, исполнитель заявил, что никаких трудностей не было. По его словам, весь процесс был только в удовольствие.

Хочешь стать звездой — сядь на елку, — пошутил певец.

Ранее Киркоров заявил, что ему хватает денег, чтобы не работать в Новый год. Он вспомнил слова своей бывшей жены Аллы Пугачевой, о том, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным.