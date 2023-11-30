Известную в России оперную певицу оштрафовали на 40 тысяч рублей

Пресненский районный суд Москвы назначил административный штраф известной в России оперной певице и общественному деятелю Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента в распространяемых ею материалах. Lenta.ru

Это не первый случай, когда Максакову-Игенбергс штрафуют за аналогичное правонарушение. Ранее в ноябре она уже была обязана уплатить 30 тысяч рублей за подобное нарушение. RuNews24