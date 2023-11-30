Собчак возмутилась ценами в ЦУМе

Журналистка Ксения Собчак отправилась на шоппинг в ЦУМ и раскритиковала высокие цены на обувь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак опубликовала серию фотографий пар обуви от бренда Bottega Veneta. На подошве она продемонстрировала ценники на новую коллекцию и возмутилась цифрам.

«Цены в ЦУМе на новую Боттегу. Ну хоть санкционочка есть — уже радует. Но если даже мне дорого, то кто это покупает?)» — написала Собчак.

«Один из подарков мне на др от мужа — вот эта прекрасная картина. Я, кстати, очень люблю ставить картины на пол», — написала Собчак.

А до этого Яна Рудковская показала личную гардеробную. Оказалось, что у нее есть отдельная зона под вечерние платья, коллекционные сумки, повседневную одежду и многое другое. Блок она выделила под кутюрные наряды, с каждым из которых связан светский выход.