Фаррух Закиров ответил на обвинения Фадеева в «крышевании» Наргиз

Эстрадный певец Фаррух Закиров назвал ложью слова продюсера Максима Фадеева, который заявил о «крышевании» знаменитым исполнителем своей племянницы Наргиз. Об этом сообщает News.ru.

Закиров подчеркнул, что не может влиять на слова и поступки своих родственников, а теории о «крышевании» кого-либо не имеют ничего общего с действительностью. Он также отметил, что выступает за дружбу между странами и гордится своей публикой в России.

«Я могу нести ответственность только за себя. Свои концерты в России я никогда не скрывал», — заключил он.

Напомним, что накануне пранкеры Вован и Лексус позвонили Наргиз от лица экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. Она призналась в беседе, что высылает деньги украинским беженцам и ВСУ, а также показала татуировку с гербом Украины. Кроме того, «министру» она пообещала набить еще одну — со Степаном Бандерой.