Фаррух Закиров ответил на обвинения Фадеева в «крышевании» Наргиз
Эстрадный певец Фаррух Закиров назвал ложью слова продюсера Максима Фадеева, который заявил о «крышевании» знаменитым исполнителем своей племянницы Наргиз. Об этом сообщает News.ru.
Закиров подчеркнул, что не может влиять на слова и поступки своих родственников, а теории о «крышевании» кого-либо не имеют ничего общего с действительностью. Он также отметил, что выступает за дружбу между странами и гордится своей публикой в России.
«Я могу нести ответственность только за себя. Свои концерты в России я никогда не скрывал», — заключил он.
Напомним, что накануне пранкеры Вован и Лексус позвонили Наргиз от лица экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. Она призналась в беседе, что высылает деньги украинским беженцам и ВСУ, а также показала татуировку с гербом Украины. Кроме того, «министру» она пообещала набить еще одну — со Степаном Бандерой.
После этого Фадеев заявил, что полностью шокирован заявлениями Закировой. Он назвал ее слова экстремизмом и считает, что исполнительница перешла «красную черту». Продюсер публично обратился к МВД и ФСБ России с просьбой проверить концертную деятельность дяди певицы Фарруха Закирова в России — он считает, что исполнитель «крышует» весь «беспредел» племянницы, при этом зарабатывая в России.