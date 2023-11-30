Садальский описал окружение Пугачевой словами «тянуло ее все время вниз»

«Помню, увиделись с Пугачевой на премьере фильма с Нонной Мордюковой. Она у меня вдруг спросила: "Почему ты никогда ничего у меня не просил?". На это я ей ответил, что живу по Булгакову и никогда ни у кого ничего не прошу. "А вы, наверное, живете в мире просьб все время: у вас все время кто-то что-то просит"», — вспомнил певец.