Билан получил «Золотой граммофон» в номинации «Артист года»

Певец Дмитрий Билан стал обладателем национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» в специальной номинации под названием «Артист года», сообщает ТАСС.

Его коллега Юлианна Караулова получила не только «золотой», но и «Зеленый граммофон». Церемония прошла в «Крокус Сити Холле». Ее открыл продюсер Владимир Киселев.

«Зеленый граммофон» традиционно вручается артисту, который показывает обществу свое трепетное отношение к природе, и демонстрирует важность заботы об окружающей среде. В прошлом году эта награда была впервые вручена Дмитрию Билану.