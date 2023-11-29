Российская журналистка уличила певицу Наргиз во лжи

Популярная российская журналистка, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова уличила певицу Наргиз Закирову, известную как Наргиз, во лжи во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). О том, что певица соврала о своей социофобии в России, Жигалова рассказала в выпуске шоу «Ох, уехавшие», доступном во «ВКонтакте».

В разговоре с пранкерами, позвонившими певице от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, Наргиз заявила, что во время жизни в России у нее развилась социофобия.

«Я не хотела видеть людей. C этими людьми (россиянами — прим. «Ленты.ру»), у меня нет контакта. (...) У меня начались панические атаки, когда ко мне близко подходили люди», — высказалась она.

Жигалова же опровергла слова певицы. Журналистка заявила, что общалась с Наргиз после ее участия в шоу «Голос». По ее словам, певица активно ездила на гастроли и принимала участие в музыкальных фестивалях.

«Мы с ней сталкивались. Ой, как она меня там обнимала, приветствовала», — уточнила ведущая, добавив, что у артистки не было никакой социофобии.