Земфира* пригласила зрителей на ужин в Дубае с фуа-гра и лобстерами

47-летняя певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировала рождественский гала-ужин в ресторане пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah в Дубае с ценой билета от $1355 до $2710 ( от 120 до 240 тысяч рублей). Исполнительница пообещала угощать гостей мероприятия шампанским, лобстерами и фуагра, ведущей концерта стала журналист Рита Митрофанова.

В описании гала-вечера сообщается, что гостей будут кормить фирменными пончиками с камчатским крабом и трюфелем. Также организаторы указали, что все билеты являются невозвратными.

Ранее сообщалось, что Земфира и Рената Литвинова отписались друг от друга в соцсетях после ссоры. Литвинова впервые за последние три года не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя ранее не пропускала эту дату. Причина ссоры не называется.

До этого поклонники Земфиры назвали ее поведение на концерте в Казахстане неуважением к стране. Певица пожаловалась на плохую организацию мероприятия в Астане. Исполнительница сообщила о некачественном звуке на площадке, написав при этом слово «Казахстан» с маленькой буквы. Зрители в комментариях возмутились словами артистки, а также осудили неприличные жесты, которые певица показывала со сцены звукорежиссерам.