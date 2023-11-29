Суд РФ заочно арестовал певицу Джамалу

"В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, находящейся в международном розыске", - сказали в пресс-службе.