Суд РФ заочно арестовал певицу Джамалу

Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ
Украинская певица Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова) заочно арестована по делу о фейках против Вооруженных сил РФ, она объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
"В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, находящейся в международном розыске", - сказали в пресс-службе.
В прокуратуре уточнили, что Джамаладинова обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам национальной ненависти).