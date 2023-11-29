Макаревич* рассказал, когда началось его расхождение с властями

Музыкант Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) заявил, что его «расхождение с властями» началось еще в 1978 году, а сам он за это время не сменил свою позицию. Об этом он сказал в программе RTVI «Вы держитесь!», выпуск которой опубликовали на YouTube.

В интервью журналистам он отметил, что «не стал другим», хоть возможно «это кого-то и раздражает». В частности, не изменились его представления о добре и зле.

«Я делаю то, что я считаю нужным делать. А думать о том, чем мой шаг отзовется через 10 лет — это быть слишком высокого о себе мнения», — добавил Макаревич*.

Напомним, что Макаревич* переехал жить в Израиль вместе со своей женой. После 24 февраля 2022 года он начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России. При этом артист поддержал действия Израиля на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке 7 октября.

Осенью тур Макаревича по Средней Азии сорвался из-за произраильской позиции музыканта. В частности, режиссер Нуртас Адамбай заявлял, что Макаревичу* «не место в Казахстане», так как он «поддерживает убийства мусульман». Музыкант же заявил, что «ХАМАС — это не ислам».