Третья жена Градского призналась, что не оформляла развод с композитором

«Только штамп о браке. На протяжении всех этих лет мы общались как близкая родня. <...> К тому же он меня звал обратно несколько раз… Но, если человек демонстрирует какие-то новые отношения, как вернуться? Я ему только советовала, чтобы он взял какую-то женщину, чтобы она ему еду нормальную готовила», — заявила Градская.