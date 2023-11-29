Стало известно, как сын Пугачевой проводит время на Кипре

Юморист Максим Галкин* (признан в России иностранным агентом) показал, как его сын Гарри проводит время на Кипре. Как сообщает «7Дней», кадры со средиземноморского побережья супруг певицы Аллы Пугачевой опубликовал в популярной соцсети.

На видео мальчик купается в море. Отец Гарри, Максим Галкин*, через некоторое время поставил камеру на штатив и сам вошел в воду. Сестра Гарри, Лиза, скорее всего проводила время с матерью и потому не попала в кадр.

Напомним, что после начала спецоперации Пугачева и Галкин* вместе с детьми уехали из России в Израиль. Там Лиза и Гарри поступили в частную школу — СМИ сообщали, что их обучение обходится в 96 тысяч шекелей на ребенка (около 2,4 млн рублей). После эскалации палестино-израильского конфликта пара переселилась на Кипр.

Пугачева за последние полтора года трижды приезжала в Россию. Последний раз она посетила РФ в начале ноября — по информации СМИ, певица решала вопросы с документами, а также заехала на студию звукозаписи, где могла записать новую песню.