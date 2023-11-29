Наргиз в беседе с пранкерами назвала «идиотами» поддерживающих Россию

У себя в Telegram Вован и Лексус написали, что певица рассказала, сколько «страданий испытала, живя в России». Говорит Москва

Кроме того, Наргиз, известная в РФ как участница шоу «Голос», рассказала о проекте и своих «страданиях», которые испытала, «живя в Москве и общаясь с местными». Также исполнительница обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева в том, что он якобы «строит козни» певице по всему миру. Национальная служба новостей