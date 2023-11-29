Киркоров назвал звезду шоу-бизнеса с самой роскошной фигурой

Певец Филипп Киркоров на шоу «Стол заказов» выразил мнение, что у его коллеги Ани Лорак самая красивая фигура в российском шоу-бизнесе.

© соцсети

«Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя», — заверил Киркоров.

В разговоре с ведущим Иваном Чуйковым исполнитель также поделился мнением насчет церемонии награждения «Золотого граммофона». Киркоров убежден, что статуэтки обязательно должны достаться Анне Асти и Люсе Чеботиной. По мнению музыканта, обе эти певицы сейчас занимают топы российских чартов.

«Все титулы расхватали — кто король, кто Примадонна, кто принц. А Asti придумала себе — царица. И идет смело, молодец, хвалю», — поддержал коллегу певец.

Певец также признался, что после работы на церемонии, где Киркоров будет ведущим, он поедет на съемки масштабного клипа «Черная пантера».