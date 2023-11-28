Никас Сафронов хотел прописать Орнеллу Мути в своей квартире

«Мы обращались в посольство Италии в России пару лет назад. Я даже собирался прописать ее у себя в квартире в Брюсовом переулке. Нам обещали помочь. Я начал оформлять документы на прописку, но после спецоперации начались санкции в отношении нашей страны и вся эта история отложилась на время», — отметил Сафронов.