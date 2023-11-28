Никас Сафронов хотел прописать Орнеллу Мути в своей квартире
Художник Никас Сафронов заявил, что пытался помочь итальянской актрисе Орнелле Мути с получением ВНЖ в России. Его слова передает «Абзац».
«Мы обращались в посольство Италии в России пару лет назад. Я даже собирался прописать ее у себя в квартире в Брюсовом переулке. Нам обещали помочь. Я начал оформлять документы на прописку, но после спецоперации начались санкции в отношении нашей страны и вся эта история отложилась на время», — отметил Сафронов.
Художник также назвал Мути первой звездой «такого уровня, которая открыто поддержала Россию на фоне СВО». Он считает, что россиянам нужно ответить ей тем же.
Недавно Мутипризналась, что ездит в Россию ради любви и работы. При этом актриса посетовала, что изучение русского языка продвигается не самым лучшим образом из-за высокой занятости.
Сейчас Мути приехала в Москву с постановкой «Героическая жизнь гения», которая посвящена композитору Людвигу Бетховену и его музыке. Спектакль покажут в Театре на Таганке.