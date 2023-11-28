Орнелла Мути назвала своего любимого дизайнера

«Я лично уже где-то десять лет ношу вещи российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Уже десять лет, как я ее для себя открыла и влюбилась, потому что у нее волшебные, очень женственные и очень сексуальные образы», — поделилась актриса.