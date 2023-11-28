Орнелла Мути назвала своего любимого дизайнера
Итальянская актриса Орнелла Мути, участвующая в международном форуме BRICS+ Fashion Summit в Москве, заявила, что уже больше десяти лет отдает предпочтение одежде российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Ее слова приводит ТАСС.
По мнению Мути, мода не имеет границ, поскольку каждый «выражается так, как хочет».
«Я лично уже где-то десять лет ношу вещи российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Уже десять лет, как я ее для себя открыла и влюбилась, потому что у нее волшебные, очень женственные и очень сексуальные образы», — поделилась актриса.
Она добавила, что впервые увидела работы Сергеенко в Канне и с тех пор предпочитает ее итальянским дизайнерам.
Напомним, что Мути известна в РФ по ролям в таких фильмах, как «Укрощение строптивого», «Шелест воробьиных крыльев», «Бонни и Клайд по-итальянски» и «Римские приключения».