Хирурга Вдовина обвинили в воровстве бокалов на миллион рублей

Московский ресторан Lamborghini обвинил пластического хирурга Александра Вдовина в воровстве бокалов на сумму в один миллион рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Отмечается, что Вдовина пригласили в ресторан на мероприятие «Топ 50 лучших персон» — хирург был одним из тех, кому выдали соответствующую премию. После церемонии награждения врач посетил торжественный банкет, на котором использовались премиальные бокалы из французского хрусталя.

По версии сотрудников заведения, Вдовин решил выкрасть бокалы — перед уходом хирург якобы сложил бокалы в пакет. Персонал ресторана также рассказал, что действия хирурга не остались незамеченными, однако Вдовин попросту проигнорировал претензии сотрудников и ушёл из ресторана.

В данный момент руководство заведения отправило записи с камер в полицию. Стоимость украденного оценили в один миллион рублей.