Бывшая возлюбленная Егора Крида объявила о беременности

Бывшая возлюбленная Егора Крида, российская модель Дарья Клюкина, объявила о беременности. Публикация на эту тему появилась в ее личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

На размещенном снимке 29-летняя манекенщица предстала в желтом трикотажном костюме, состоящем из кофты и длинной юбки. При этом предметы гардероба облегали фигуру звезды, демонстрируя округлившийся живот.

Помимо этого, Клюкина распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

«Мы», — подписала она фото.