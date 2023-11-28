Боня рассказала об украинских корнях и отношении к СВО

У меня фамилия Боня. Фамилия украинская. Мой отец — украинец. В свидетельстве о рождении написано: отец украинец, мама русская. Сегодня нас история и события определенные разделили. Я скорее всего полукровка, да. Я тогда не разделяла [эти страны] и для меня больно в сердце видеть то, что стало происходить между странами-соседями. Для меня важно больше сказать о любви, нежели поддержать своей энергией, где уже и так очень много крови, ненависти и мяса. Еще как бы добавить каплю своей энергии, — поделилась мнением Боня.