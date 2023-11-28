Ненадолго возвратившаяся в Россию Народная артистка СССР Алла Пугачева могла разрешить юридические и творческие вопросы. Об этом рассказал гитарист примадонны Александр Левшин.

— Она, понятно, обуреваема какими-то своими задачами. У нее был сложный маршрут: Псков — Москва — Тверь — Санкт-Петербург, потом она уехала в семью. Лично я не вижу никакой странности в ее приезде, — поделился он.

По словам Левшина, Пугачева посетила студию звукозаписи в Твери, где записала несколько новых композиций, так как у нее появились какие-то творческие планы. Не разрешить их, уточнил гитарист, певица просто не могла, передает MK.ru.

2 ноября Пугачева въехала на территорию России через пограничный переход в Псковской области. Там она села в черную машину Toyota Camry и уехала. Утром следующего дня певица прибыла в свой замок в подмосковной деревне Грязь. По информации Telegram-канала Shot, артистка вернулась на родину, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с детьми.