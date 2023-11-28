На Юлию Высоцкую подали в суд из-за чужих фото на сайте о еде
Автор фото утверждает, что случайно увидел их на ресурсе, и был возмущен, поскольку не давал разрешения на их публикацию и не получил за использование его интеллектуальной собственности никакого вознаграждения.
Как сообщает Telegram-канал Shot, фотограф попытался в досудебном порядке уладить ситуацию. Он связался с администрацией сайта и потребовал удалить фото, либо заплатить ему 125 000 рублей.
Однако реакции ни от сайта, ни от Юлии Высоцкой не последовало.
Тогда представители фотографа обратились с иском в Арбитражный суд.