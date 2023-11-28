Фотограф подал в суд на Высоцкую за использование его снимков на сайте

Фотограф потребовал от актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой 125 тысяч рублей за использование чужих снимков на ее кулинарном портале «Едим дома». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, один из фотографов увидел два своих фуд-снимка на сайте бренда Высоцкой — разрешения на их использование он не давал. Через регулирующую авторские права компанию он обратился к фирме «Едимдома.ру» и потребовал либо удалить снимки, либо выплатить компенсацию.

По словам потерпевшего, никакой реакции на факт нарушения авторских прав со стороны Высоцкой не последовало. Представители фотографа обратились с иском в Арбитражный суд Москвы.

Напомним, что весной в интернете стали распространяться мемы из шоу «Едим дома». Пользователи публиковали отрывки передачи, в которых Высоцкая готовит различные блюда. Их вид зачастую получался непрезентабельным, а пользователи Сети отмечали, что раньше при просмотре программы навыки готовки актрисы не казались им слабыми.