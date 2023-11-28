Фотограф подал в суд на Высоцкую за использование его снимков на сайте

Фотограф потребовал от актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой 125 тысяч рублей за использование чужих снимков на ее кулинарном портале «Едим дома». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, один из фотографов увидел два своих фуд-снимка на сайте бренда Высоцкой — разрешения на их использование он не давал. Через регулирующую авторские права компанию он обратился к фирме «Едимдома.ру» и потребовал либо удалить снимки, либо выплатить компенсацию.

По словам потерпевшего, никакой реакции на факт нарушения авторских прав со стороны Высоцкой не последовало. Представители фотографа обратились с иском в Арбитражный суд Москвы.

Напомним, что весной в интернете стали распространяться мемы из шоу «Едим дома». Пользователи публиковали отрывки передачи, в которых Высоцкая готовит различные блюда. Их вид зачастую получался непрезентабельным, а пользователи Сети отмечали, что раньше при просмотре программы навыки готовки актрисы не казались им слабыми.

Выяснилось, сколько Юлия Высоцкая заработала на ставшей мемом передаче «Едим дома»

Высоцкая отреагировала на мемы, репостнув пост певицы Марии Зайцевой. В нем она защитила ведущую и отметила, что вдохновилась обучаться приготовлению блюд благодаря Высоцкой.

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