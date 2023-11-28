Самбурская вспомнила, как разошлась с мужем через неделю после свадьбы

«Я была замужем и развелась. Причина очень нехорошая. Мы разошлись на седьмой день брака. Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит», — вспомнила Самбурская.