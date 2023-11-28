Киркоров раскрыл правду об отношениях с матерью Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров признался, что у него сложились хорошие отношения с матерью народной артистки СССР Аллы Пугачевой Зинаидой Архиповной. По словам исполнителя, та была прекрасной тещей. Об этом Киркоров рассказал на премьере фильма «Теща», в котором снялись актриса Лариса Гузеева и комик Гарик Харламов, передает журналист NEWS.ru.

У меня была прекрасная теща, мама Аллы [Пугачевой] Зинаида Архиповна, она любила меня. Все время говорила: «Алла, посмотри, какой мальчик хороший, обрати внимание», — рассказал певец.

Мать Пугачевой скончалась в 1986 году, до официального заключения брака между артисткой и Киркоровым. Певец стал четвертым мужем Пугачевой, они прожили вместе больше 10 лет и расстались в 2005 году, спустя шесть лет Примадонна вышла замуж за Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

На днях Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал антирейтинг певцов, вызывающих чувство стыда у россиян. Его возглавила Алла Пугачева. В опросе на тему «Шоу-бизнес эпохи СВО: от патриотов до релокантов» приняли участие 1708 россиян в возрасте от 18 лет. 25% респондентов признались, что исполнительница вызывает у них чувство сильного смущения.