Певица Полина Гагарина перестала скрывать нового возлюбленного: она встречается с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым. Знаменитость выходит вместе с избранником в свет и позирует с ним на красных дорожках. В этот раз пара пришла на показ модного бренда дизайнера Яны Расковаловой.

Перед началом дефиле всех зрителей рассадили за столами. Соседками Гагариной и ее мужчины стали журналистка Ксения Собчак и певица Наталья Ионова (Глюкоза). Телеведущая восхитилась тем, как хорошо Полина и Станислав смотрятся вместе, и отметила, с какой любовью артистка относится к танцору.

Собчак разместила в Telegram-канале видео, на котором запечатлены влюбленные, позирующие щека к щеке.

— Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом. Приятно видеть красивых и счастливых людей, — подписала пост журналистка.

Миков — уроженец Йошкар-Олы, в команде певицы он работает пять лет. Говорят, что артистка увела своего избранника из семьи. Еще весной мужчина публиковал в соцсетях совместные фото с гражданской супругой — тоже танцовщицей. Несколько месяцев назад они расстались, и Станислав окончательно ушел к певице.