Харламов оценил перспективу третьего брака

Харламов был женат дважды. Его первой супругой была администратор ночного клуба Юлия Лещенко. Они встречались более семи лет. В официальном браке Харламов и Лещенко состояли около двух лет. В 2013 году комик женился на актрисе Кристине Асмус, спустя год у них родилась дочь. Летом 2020 года пара объявила о разводе. Актриса при этом отметила, что они с экс-супругом задумывались о расторжении брака за год до того, как это решение было принято.