Павел Воля поблагодарил хирургов за одинаковых жен Тимати

Телеведущий и комик Павел Воля в своему вечернем шоу подшутил над внешностью избранниц Тимати. Шоу было опубликовано на канале ТНТ.
«Пластические хирурги, спасибо вам за то, что Тимати не надо запоминать новую жену, она почти такая же, как предыдущая», — иронично высказался Воля.
По всей видимости его шутка была адресована в адрес новой возлюбленной Тимати, Валентины Ивановой.
Валентина Иванова активно ведет свои социальные сети и регулярно публикует откровенные фотографии. О романе модели с Тимати стало известно в январе 2023 года, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с девушкой за границей. Оказалось, что в начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана.
Тимати ни разу не был женат, однако у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.