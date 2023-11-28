Павел Воля поблагодарил хирургов за одинаковых жен Тимати

Телеведущий и комик Павел Воля в своему вечернем шоу подшутил над внешностью избранниц Тимати. Шоу было опубликовано на канале ТНТ.

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«Пластические хирурги, спасибо вам за то, что Тимати не надо запоминать новую жену, она почти такая же, как предыдущая», — иронично высказался Воля.

По всей видимости его шутка была адресована в адрес новой возлюбленной Тимати, Валентины Ивановой.

Валентина Иванова активно ведет свои социальные сети и регулярно публикует откровенные фотографии. О романе модели с Тимати стало известно в январе 2023 года, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с девушкой за границей. Оказалось, что в начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана.