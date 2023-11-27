«Она не очень умная потому что и о себе очень большого мнения… Конечно, меня огорчают ее слова. Тем более, что Жанна никогда в жизни ни с кем не конфликтовала и никого не обзывала. Она была очень хорошим человеком и во всех людях старалась видеть исключительно позитив», — сказал Фриске.