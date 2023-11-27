Возлюбленная Тимати рассказала о травле в школе из-за внешности

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова рассказала о травле в школе из-за внешности. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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По словам модели, окружающие придумывали ей обидные прозвища.

«Да, буллинга было много. Губошлепка, ушастая, чунга-чанга, шпала...» — рассказала девушка.

По этой причине она покрывала губы тональным кремом, чтобы они казались меньше, добавила она.

Автор поста поблагодарила свою мать за переданные ей гены и призвала подписчиков не придавать значения критике внешнего вида.

«Если вас дразнят в школе, университете, на работе за что-то — за губы, рост, зубы, глаза, волосы, уши, ноги — не обращайте внимания! Сделайте ваш недостаток вашим любимым достоинством», — обратилась Иванова к пользователям сети.