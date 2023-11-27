Гоблин раскрыл отношение к интервью Дудя*

«Я тебе как специалист могу сказать, что, если человек не хочет тебе отвечать про что-то, он тебе ни хрена и не скажет. А мудацкие вопросы, которыми ты выводишь гостя из равновесия, заставляя его психовать, — это зачем?» — добавил он.