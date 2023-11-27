«Состоялись крестины»: певица Ханна рассказала, как отметила День матери
В начале 2023 года музыканты Ханна и Пашу во второй раз стали родителями. Звездная пара назвала младшую дочь Камиллой. В День матери, который страна отметила 26 ноября, Ханна рассказала о церемонии крещения малышки.
Отмечается, что церковное таинство состоялось в окружении самых близких людей, а с самой церемонии звездные родители опубликовали единственный снимок.
— В День мамы у нас состоялись крестины Камиллы, — следует из подписи к фотографии в микроблоге исполнительницы.
Юмористка и телеведущая Марина Кравец замужем за продюсером Аркадием Водаховым уже семнадцать лет. В 2020 году супруги впервые стали родителями — у них появилась дочь. Недавно звезда поделилась радостной новостью — она станет мамой во второй раз.
Диджей Карина Истомина и нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Федор Смолов также стали родителями в 2023 году. В посте под фотографией новоиспеченного отца с младенцем на руках говорится, что у звездной пары родилась девочка. В сентябре модель рассказала, что это была запланированная беременность. Пара подготовилась к событию морально.