Русские олигархи предпочли Пугачевой Ротару на корпоративах
Российские олигархи не изъявили желания видеть на своих новогодних вечеринках певицу Аллу Пугачеву. Как сообщает «МК», светская львица Алена Кравец рассказала, что бизнесменам показался непомерным гонорар Примадонны в 46 млн рублей.
Одновременно с этим спрос на Софию Ротару в 2023 году остался высоким. Многие заказчики хотели бы видеть певицу на новогодних вечеринках. Впрочем, пригласить ее не удастся — сейчас она редко выступает и в Россию не приезжает Экс-директор исполнительницы Сергей Лавров в беседе с корреспондентами подтвердил, что в Москву ее позвать не выйдет.
«Прошлый год она тоже пропустила. В этом году ее снова не будет. Она вообще сейчас почти не работает и мало контактирует с кем-либо», — заявил он.
При этом востребованности Ротару на корпоративах бывший директор не удивлен. По его словам, спрос на нее во все времена был стабильно высоким.