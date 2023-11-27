Русские олигархи предпочли Пугачевой Ротару на корпоративах

Одновременно с этим спрос на Софию Ротару в 2023 году остался высоким. Многие заказчики хотели бы видеть певицу на новогодних вечеринках. Впрочем, пригласить ее не удастся — сейчас она редко выступает и в Россию не приезжает Экс-директор исполнительницы Сергей Лавров в беседе с корреспондентами подтвердил, что в Москву ее позвать не выйдет.