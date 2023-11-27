Суд отказался исключать комика Руслана Белого* из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказал комику и основателю шоу Stand Up Руслану Белому* в обжаловании статуса иностранного агента. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в СМИ.

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— В иске Белого* Руслана Викторовича к Министерству юстиции РФ отказать, — заявила судья Мария Патык.

Представитель Министерства юстиции Станислав Воробьев отметил, что комик занимается антироссийской политической деятельностью, а также предоставляет материалы неограниченному кругу лиц, в числе которых также находятся признанные иностранными агентами СМИ. В период с марта по апрель 2023 года Белый* получил финансирование от иностранных источников в размере 160 тысяч рублей.

Адвокат защиты комика отрицает получением Белым* денежного финансирования от иностранных источников, сообщает РИА Новости.

Заявление об обжаловании статуса иноагента комик подал в суд в октябре. В реестр Министерство юстиции внесло Белого* 1 сентября этого года. Как сообщают СМИ, на данный момент мужчина живет и работает в Испании.