Самбурская рассказала, как относится к Егору Криду

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ключ к ее сердцу не так-то просто подобрать. Она появляется на сайтах приложений, но список ее требований непрост, и пока все еще ни один достойный мужчина ей не написал. Рассуждая о своих коллегах по творчеству, актриса выразила свои симпатии и антипатии, и во втором листе особой роли удостоился певец Егор Крид.

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По словам актрисы, она хотела бы найти настоящего избранника, но пока не везет. Самбурская рассказала, музыкант страдает сосредоточен на самом себе.

— Упаси Бог, просто нет! Ты вообще видел, как он общается? Как с этим разговаривать, как с этим жить? Ему себя надо брать в жены, — подчеркнула звезда сериала «Универ» в эфире «Шоу Воли».

Актриса призналась, что первый гонорар от съемок в сериале «Универ» она потратила на путешествие. После трех месяцев работы Самбурская отправилась отдохнуть на Мальдивы. Девушка поделилась, что это был самый незабываемый отпуск в ее жизни.