Новикова прокомментировала появление на ее концерте флага Украины

Юмористка Клара Новикова опровергла информацию о том, что на своем концерте в Москве она говорила на украинском и продемонстрировала на экране флаг Украины. Об этом сообщает «МК».

Артистка подчеркнула, что демонстрации флага Украины в ее концерте не предусмотрено. Она отметила, что во время репетиции просмотрела все предложенные слайды, но государственного символа страны там не видела. Новикова не исключает, что во время выступления ей «какой-то слайд и повесили», но она стояла спиной и могла его не увидеть.

«Никто ничего не делал со злым умыслом», — подчеркнула она.

Юмористка уточнила, что зрителям показали фотографии ее любимой улицы в Киеве. Во время демонстрации снимков она рассказала истории из детства и молодости — в столице Украины Новикова окончила школу и училась в училище.

«Там похоронены родители, в паспорте у меня написано: место рождения — Киев. Там живут мои подруги!» — сказала она, добавив, что не может отречься от своего детства.

Концерт, по словам Новиковой, вышел замечательным. Она отметила, что публика осталась довольна ее выступлением.