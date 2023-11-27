Новикова прокомментировала появление на ее концерте флага Украины
Юмористка Клара Новикова опровергла информацию о том, что на своем концерте в Москве она говорила на украинском и продемонстрировала на экране флаг Украины. Об этом сообщает «МК».
Артистка подчеркнула, что демонстрации флага Украины в ее концерте не предусмотрено. Она отметила, что во время репетиции просмотрела все предложенные слайды, но государственного символа страны там не видела. Новикова не исключает, что во время выступления ей «какой-то слайд и повесили», но она стояла спиной и могла его не увидеть.
«Никто ничего не делал со злым умыслом», — подчеркнула она.
Юмористка уточнила, что зрителям показали фотографии ее любимой улицы в Киеве. Во время демонстрации снимков она рассказала истории из детства и молодости — в столице Украины Новикова окончила школу и училась в училище.
«Там похоронены родители, в паспорте у меня написано: место рождения — Киев. Там живут мои подруги!» — сказала она, добавив, что не может отречься от своего детства.
Концерт, по словам Новиковой, вышел замечательным. Она отметила, что публика осталась довольна ее выступлением.
Напомним, что накануне Новикова впервые за долгое время выступила в Москве. Ее концерт прошел в столичном «Мюзик-холле». СМИ сообщали, что она якобы стояла на сцене на фоне флага Украины и переходила на украинский язык.