Федор Смолов подарил супруге дорогостоящий автомобиль
Федор Смолов преподнес Карине Истоминой авто за 14 млн рублей
Источник: https://runews24.ru/show-business/27/11/2023/fedor-smolov-podaril-supruge-dorogostoyashhij-avtomobil
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Карина родила малышку 16 ноября. Пока новоиспеченные родители скрывают лицо и имя наследницы. Федор опубликовал в Сети фотографию с дочерью.
Смолов решил отблагодарить возлюбленную за рождение дочери. В личном блоге Истомина похвасталась обновкой – автомобилем Porsche Cayenne черного цвета, салон выполнен в красном цвете.
«Люблю мужа», - подписала блогер фотографию машины.
Стоимость автомобиля составляет порядка 14 млн рублей.
Напомним, весной пара связала себя узами брака. Сразу же появились слухи о беременности Карины, но девушка их не комментировала. В сентябре диджей опубликовала фотографии с округлившимся животом и объявили общественности о скором пополнении в семье.
Напомним, жена Смолова Карина похвасталась фигурой после родов.