Федор Смолов подарил  супруге дорогостоящий автомобиль

Карина родила малышку 16 ноября. Пока новоиспеченные родители скрывают лицо и имя наследницы. Федор опубликовал в Сети фотографию с дочерью.

Напомним, весной пара связала себя узами брака. Сразу же появились слухи о беременности Карины, но девушка их не комментировала. В сентябре диджей опубликовала фотографии с округлившимся животом и объявили общественности о скором пополнении в семье.