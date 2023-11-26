Смолов подарил жене Porsche за 14 млн рублей

Футболист Федор Смолов наслаждается ролью отца. Спортсмен давно мечтал иметь детей, и в середине ноября его желание наконец сбылось.

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Смолов женился на модели Карине Истоминой летом этого года. А осенью счастливые супруги сообщили, что у них родилась дочь. Имя девочки пара пока не раскрыла. Зато вот похвастаться подарком мужа на День матери Карина поспешила.

И не зря, ведь в благодарность за дочь Федор преподнес супруге черный Porsche. Стоимость этого автомобиля оценивается в 14 миллионов рублей. Карина опубликовала несколько снимков нового авто в своем блоге, подписав: «Люблю мужа».

Слухи о романе Смолова и Истоминой начали ходить еще в начале года. Поклонники знаменитостей стали обращать внимание на то, что молодых людей все чаще видят вместе. В мае внимательные фанаты заметили помолвочное кольцо, надетое на безымянном пальце девушки, на одном из снимков, опубликованных Кариной.